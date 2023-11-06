Родственники Берлускони выселяют участниц вечеринок «Бунга-бунга»

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Наследники Сильвио Берлускони решили прекратить ежемесячные выплаты в €2,5 тысяч экс-участницам эротических вечеринок на вилле бывшего премьера Италии. Девушки получали деньги в качестве компенсации репутационного ущерба.
Семья экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони собирается выселить из квартир и домов покойного политика примерно 20 женщин. Все они были бывшими участницами эротических вечеринок «Бунга-бунга», которые устраивал Берлускони, пишет The Times.
Скандал вокруг вечеринок «Бунга-бунга», устраиваемых на вилле Берлускони, вспыхнул в начале 2011 года. По данным следствия, приглашенные в резиденцию женщины были проститутками, а некоторые — несовершеннолетними. Сообщалось, что экс-премьер платил им за молчание об интимных связях с ним. В 2013 году Берлускони был приговорен к 7 годам лишения свободы за связь с несовершеннолетней танцовщицей Каримой эль-Маруг (Руби — Похитительница сердец). Правда, год спустя Берлускони был оправдан «за недостаточностью улик» и «отсутствием состава преступления».
Модель Барбара Герра, одна из участниц вечеринок, хочет судиться с наследниками Берлускони, в случае если те будут настаивать на её выселении. Адвокаты женщины говорят о существовании аудиозаписи, на которой экс-премьер обещает зарегистрировать виллу в коммуне Бернареджо на имя модели, когда закончится процесс по «делу Руби».
В биографии экс-премьера, написанной британским журналистом Аланом Фридманом, говорилось, что выражение «бунга-бунга» позаимствовал Берлускони из непристойной шутки, которую рассказал ему ливийский лидер Муаммар Каддафи.
Сильвио Берлускони скончался 12 июня 2023 года. Издание Corriere della Sera оценивает наследство Берлускони примерно в €4 млрд.
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Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони
Скандал вокруг вечеринок «Бунга-бунга», устраиваемых на вилле Берлускони, вспыхнул в начале 2011 года. По данным следствия, приглашенные в резиденцию женщины были проститутками, а некоторые — несовершеннолетними. Сообщалось, что экс-премьер платил им за молчание об интимных связях с ним. В 2013 году Берлускони был приговорен к 7 годам лишения свободы за связь с несовершеннолетней танцовщицей Каримой эль-Маруг (Руби — Похитительница сердец). Правда, год спустя Берлускони был оправдан «за недостаточностью улик» и «отсутствием состава преступления».
В биографии экс-премьера, написанной британским журналистом Аланом Фридманом, говорилось, что выражение «бунга-бунга» позаимствовал Берлускони из непристойной шутки, которую рассказал ему ливийский лидер Муаммар Каддафи.
Сильвио Берлускони скончался 12 июня 2023 года. Издание Corriere della Sera оценивает наследство Берлускони примерно в €4 млрд.
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Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони
Мария Фирсова