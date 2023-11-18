Родственники израильских заложников пошли маршем на Иерусалим

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Родственники заложников, которых угнали 7 октября в сектор Газа боевики палестинской группировки ХАМАС идут пешком из Тель-Авива в Иерусалим.
Reuters пишет, что ожидается, что во второй половине субботы израильтяне устроят пикет у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Участники акции вышли пешком из Тель-Авива. Расстояние до Иерусалима равняется 70 километрам. Родственники заложников хотят усилить давление на правительство Израиля по вопросу возвращения заложников.
По данным МОССАДа, в плену у ХАМАС сейчас 240 израильтян, в их числе младенцев, детей и стариков.
Ранее сообщалось, что при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в секторе Газа погибли 200 человек.
Al Jazeera сообщает, что школа «Аль-Фахуру» оказалась под обстрелом ЦАХАЛ. Сообщается, что не в первый раз Израиль атаковал данную школу. В начале ноября во время удара по учреждению скончались минимум 12 человек, еще более 50 человек получили ранения.
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Участники акции вышли пешком из Тель-Авива. Расстояние до Иерусалима равняется 70 километрам. Родственники заложников хотят усилить давление на правительство Израиля по вопросу возвращения заложников.
Ранее сообщалось, что при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в секторе Газа погибли 200 человек.
Al Jazeera сообщает, что школа «Аль-Фахуру» оказалась под обстрелом ЦАХАЛ. Сообщается, что не в первый раз Израиль атаковал данную школу. В начале ноября во время удара по учреждению скончались минимум 12 человек, еще более 50 человек получили ранения.
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Мария Фирсова