Рогов: агрессия режима Зеленского спадёт, если Залужный захлебнется в собственной блевоте

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Ракетный удар нанесён по штабу Черноморского флота в Севастополе. Информацию подтвердили в Минобороны РФ. Сообщается, что один военнослужащий погиб.
«Мы должны предпринимать жёсткие действия, они должны быть персонального характера. Если вдруг условный Залужный захлебнётся в собственной блевоте, перепив алкоголя или у Зеленского будет передоз наркотиками, или Буданов заплывёт за буйки и утонет, то агрессия среди представителей режима Зеленского резко снизится или сойдёт на нет. Эти люди понимают только язык силы и язык возмездия. Безнаказанность за эти полтора года развратила их до такой степени, что они готовы делать всё, что угодно», — сказал Рогов.Читайте также:
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Екатерина Шмакова