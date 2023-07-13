Рогов: ФСБ задержала украинских диверсантов при попытке подрыва ЗАЭС

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали нескольких украинских диверсантов, которые пытались произвести лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
На днях президент Украины Зеленский заявил, ссылаясь на данные разведки, что Россия готовит террористический акт на Запорожской АЭС. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал подобные обвинения бредом, а постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратился к западным кураторам киевского режима с призывом не позволить ему организовать катастрофу на атомной станции. Он также добавил, что в абсурдности заявлений Зеленского могли убедиться специалисты МАГАТЭ, инспектирующие ЗАЭС.
Читайте также:
Специалисты МАГАТЭ не нашли на Запорожской АЭС взрывчатых веществ
В ООН призвали не допускать действий, которые приведут к эскалации вокруг ЗАЭС
InfoBRICS пишет, что Украина может подорвать ЗАЭС, прикрываясь обвинениями в адрес РФ
Артем Путинцев