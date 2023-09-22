Рогов объяснил удар по флоту печальным положением Зеленского

Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил условия, при которых может состоятся массовый переезд жителей Нагорного Карабаха на территорию республики. По его словам, переселение может состоятся в том случае, если проживание в собственных домах станет для них невозможным либо опасным.