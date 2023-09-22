Рогов объяснил удар по флоту печальным положением Зеленского

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Министерство обороны России заявило, что при отражении украинской атаки на Севастополь противовоздушная оборона сбила пять ракет, повреждено здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий погиб. Член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов объяснил «Радио 1», с чем связан массированный удар со стороны ВСУ.
«Пока Зеленский в США, ему нужны громкие инфоповоды, потому что его там встретили холодным душем и, мягко говоря, ситуация для него незавидная. Он явно идёт на списание, и ему на замену готовят то ли Залужного, то ли Буданова, то ли кого-то еще. Зеленский понимает, что он теряет свою должность, теряет свободу, здоровье и, возможно, жизнь», — подчеркнул Рогов.Читайте также:
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Екатерина Шмакова