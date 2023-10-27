Рогов: Олег Царев находится в реанимации после «огнестрела»

В ночь на 27 октября бывший депутат Верховной рады, предприниматель Олег Царев подвергся нападению неизвестных в санатории им. Кирова в Ялте, где он проживает. Сейчас политик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии после огнестрельного ранения.