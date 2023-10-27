Рогов: Олег Царев находится в реанимации после «огнестрела»

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В ночь на 27 октября бывший депутат Верховной рады, предприниматель Олег Царев подвергся нападению неизвестных в санатории им. Кирова в Ялте, где он проживает. Сейчас политик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии после огнестрельного ранения.
Олег Царев резко выступал против Евромайдана и осуждал его организаторов. За свои пророссийские взгляды и действия он является фигурантом нескольких уголовных дел на Украине.
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