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Глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия «похищает» детей из новых регионов. Его слова приводит издание РИА Новости.
Собеседник издания также подчеркнул, что Россия спасает детей от террора и постоянных обстрелов, добавив при этом, что они за счет бюджета посещают лагеря и здравницы.
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