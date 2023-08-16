Рогов: Переименование улиц Запорожья киевскими властями – это «политика оккупантов»

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что переименование улиц украинского города Запорожье – это «политика оккупантов». Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил о том, что в Запорожье сменят названия около семидесяти улиц, площадей и переулков, в названиях которых сейчас присутствует упоминание России.
Рогов отметил, что Запорожье является исконно российским городом, об этом и говорят названия, которые «оккупанты» собираются убирать.
Также он заявил, что действия киевских властей показывают их желание переписать историю. Рогов пообещал, что вернёт городским улицам прежние названия, как только Запорожье перейдёт под контроль России.
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Рогов отметил, что Запорожье является исконно российским городом, об этом и говорят названия, которые «оккупанты» собираются убирать.
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Анастасия Чинкова