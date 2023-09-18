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Рогов предложил Шольцу подумать о деоккупации ГДР

18 сентября 2023, 10:07
Фото: istockphoto/OLGA Zhukovskaya

Фото: istockphoto/OLGA Zhukovskaya

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» — Владимир Рогов предложил обсудить вопрос о деоккупации ГДР. Таким образом он отреагировал на условия заключения мира, предложенные канцлером Германии Олафом Шольцем.

Напомним, Шольц назвал обязательным условием мирных переговоров отвод российских войск с территории Украины, включая регионы, недавно вошедшие в состав России. Комментируя эти высказывания немецкого лидера для РИА Новости Рогов заявил, что жители освобожденной Запорожской области также вправе поднять вопрос о деоккупации Восточной Германии. Он напомнил, что референдум о вхождении ГДР в состав ФРГ тогда не проводился, просто была разрушена стена, разделявшая два государства. По сути произошел своеобразный аншлюс, отметил общественник.

Рогов добавил, что если Шольц хочет оставить о себе память как о порядочном политике, ему следует отвести войска бундесвера с территории ГДР, которая была «оккупирована ФРГ» в 1990 году. Он также подчеркнул, что немецкий канцлер не имеет права выдвигать никаких условий для мирных переговоров: они были раз и навсегда озвучены президентом России Владимиром Путиным. Шольц может говорить все, что угодно, но это является только его личным мнением, не имеющим никакого отношения к судьбе южнорусских земель, заключил Рогов.

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NTV: Решение о поставках Киеву ракет Taurus будет принято на днях
18 сентября 2023, 10:30

Фото: istockphoto/vadimrysev

Германия может принять решение о поставках на Украину ракет большой дальности Taurus в ближайшие дни. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на депутата бундестага Родериха Кизеветтера.
Немецкий политик считает, что это оружие будет эффективным для разрушения коммуникаций в Крыму. Он также призвал Германию и других партнеров по НАТО заключить с Украиной соглашение об использовании этих ракет.

Кизеветтер надеется, что сегодня, 18 сентября, можно будет заметить прогресс в ООН. На следующий день состоится встреча в Рамштайне, на которой, по его словам, будут обнародованы некие нововведения. Депутат бундестага убежден, что еще до конца текущей недели станет известна точная дата поставки киевским властям первой партии ракет Taurus.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что немецкое правительство намерено принять решение о поставке Taurus на Украину через одну или две недели.

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Украина подаст в суд на Венгрию, Польшу и Словакию из-за запрета на ввоз зерна
Politico: Украина сегодня подаст жалобу в ВТО на три страны из-за запрета на ввоз зерна
18 сентября 2023, 10:27

Фото: iStock/gorodenkoff

Украина намерена подать в суд на страны, в одностороннем порядке запретившие ввоз украинского зерна, об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Качка в интервью The Politico.
Напомним, 15 сентября Европейская комиссия сообщила о своем решении не продлевать ограничения на ввоз 4 наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза.

Однако, главы Польши, Венгрии и Словакии заявили, что не согласны с этим решением. Ровно в полночь 15 сентября эти три страна огранили импорт сельхозпродукции с Украины.

«Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И поэтому мы завтра начинаем судебное разбирательство», - прокомментировал ситуацию Качка.

Жалобу в ВТО (Всемирная торговая организация) Украина планирует подать уже сегодня.

При этом, Качка пригрозил странам, которые ввели запреты, ответными санкциями и ограничением экспорта.

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#зерно
#словакия
#венгрия
#польша
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WSJ: Киев планирует продавать военные облигации в Европе
18 сентября 2023, 09:25

Фото: istockphoto/johan10

Киев собирается увеличить расходы на военные нужды и использует любые способы для покрытия огромного дефицита госбюджета. В частности, в качестве одной из мер такого «лоскутного» подхода украинские власти открывают продажу военных облигаций частным лицам за рубежом, прежде всего в Европе.
Киев собирается увеличить военные расходы с $30 млн до $40 млн в этом году, и до $45 млн — в следующем. Для того, чтобы залатать дыры в бюджете, украинские  власти используют все возможные способы, передает издание The Wall Street Journal. Так, на этой  неделе Investment Capital Ukraine (ICU) вместе с правительством  открывают дистанционную продажу облигаций военного займа частным лицам за границей, в частности в Западной Европе.

Кроме того, Украина наращивает объемы внутреннего рынка облигаций: только в этом году правительство заняло $10 млрд. Кроме дохода от облигаций, Киев может получить процент от замороженных зарубежных российских активов. В Евросоюзе говорили о таких планах. Украинские власти идут на любые меры, чтобы покрыть бюджетный дефицит.

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#бюджет
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Адвокат командира «Ахмата» попросил СК возбудить дело о дискредитации армии
18 сентября 2023, 09:02

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Адвокат Денис Шапиро, который также является помощником командира батальона спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, направил обращение председателю СК России Александру Бастрыкину. В нем он просит возбудить уголовное дело по фактам разжигания межнациональной розни и дискредитации Вооруженных сил РФ.
Основанием для этого послужили размещенные в одном из телеграм-каналов аудиозаписи, в которых содержалась информация о якобы происходящих внутри отряда «Ахмат» конфликтах на межнациональной почве, передает РИА Новости. Шапиро считает, что такие действия можно рассматривать как публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ (статья 280.3 УК РФ). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Адвокат назвал сообщения, размещенные в мессенджере, сфабрикованными теми людьми, которые по сути действуют в интересах украинской армии, стремясь посеять раздор внутри российского подразделения в условиях боевых действий. Сам командир «Ахмата» Апты Алаудинов подчеркнул, что все бойцы его подразделения равны независимо от национальности и вероисповедания. Все они плечом к плечу мужественно исполняют свой воинский долг и являются настоящими патриотами России.

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#ук
#адвокат
#наказание
#информация
#вс рф
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ICG: Выступление Зеленского в ООН может привести к кризису для Украины
18 сентября 2023, 08:21

Фото: istockphoto/Askolds

Глава направления, занимающегося вопросами ООН, в аналитическом центре International Crisis Group Ричард Гоуэн увидел угрозу для Украины в выступлении Зеленского на Генеральной ассамблее ООН. Он считает, что речь украинского лидера может обернуться кризисом для Киева.
Специалист указывает, что, несмотря на то, что многие западные лидеры хотят видеть Зеленского, также немало и тех, кто достаточно холодно относится к его последним заявлениям и установкам. В частности, он в последнее время часто заявляет, что сейчас крайне неудачное время для дипломатических решений вопросов с Россией и отвергает саму мысль о том, что наступило время для переговоров с Москвой. Это полностью противоречит тому, что говорили на недавнем заседании в ООН по Украине представители многих африканских, азиатских и латиноамериканских государств.

По словам Ричарда Гоуэна, если на Генеральной ассамблее ООН Зеленский будет продолжать провозглашать битву «до последнего украинца» и отвергать саму возможность мирного решения конфликта путем переговоров, это может обернуться для Украины серьезным дипломатическим кризисом.

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В Гааге начинаются слушания по иску Украины к России

Кирби: Байден на следующей неделе поднимет вопрос о внесении изменений в СБ ООН

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#оон
#зеленский
#кризис
#конфликт
#мир
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В Гааге начинаются слушания по иску Украины к России
18 сентября 2023, 07:57

Фото: istockphoto/thehague

Международный суд ООН в Гааге начинает слушания по иску Украины к России от февраля 2022 года. Киев обвиняет Москву в нарушении конвенции о геноциде в связи с началом специальной военной операции.
Известно, что этот блок заседаний пройдет с 18 по 27 сентября. Он будет посвящен рассмотрению предварительных возражений, выдвинутых российской стороной, передает РИА Новости. В первый день слушаний, 18 сентября, будут заслушаны представители России, во вторник, 19 сентября, выступит Киев. В среду слово будет предоставлено Германии, Австралии, Австрии, Словакии, Чехии, Бельгии, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Ирландии, Люксембургу, Швеции, Болгарии, Канаде и Нидерландам.

Руководство киевского режима подало иск в Международный суд сразу после начала спецоперации, 26 февраля. Однако в начале сентября нынешнего года Международная комиссия ООН сообщила, что никаких фактов геноцида со стороны России на территории Украины не выявлено.

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#комиссия
#оон
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#киев
#россия
#украина
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Кирби: Байден на следующей неделе поднимет вопрос о внесении изменений в СБ ООН
18 сентября 2023, 02:13

Фото: сайт Кремля

Координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что американский лидер Джо Байден на следующей неделе поднимет о внесении в архитектуру Совбеза ООН изменений. Об этом пишет Telegraph.
«Президент Байден — вы услышите больше по этому вопросу от него на следующей неделе — мы предельно ясны в том, что пришло время оценить архитектуру Совета безопасности ООН», — цитирует издание слова собеседника.

Кирби добавил, что по мнению американского правительства  Совбез ООН должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим».

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#сша
#президент
#оон
#байден
#совбез
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Кирби: Власти США ещё не приняли решение о поставке ракет ATACMS на Украину
18 сентября 2023, 01:42

Фото: iStock/DancingMan

Вашингтон ещё не принял решение о поставке Киеву тактических баллистических ракет ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Об этом рассказал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неких чиновников из вашингтонской администрации писала, что администрация Джо Байдена рассматривает вопрос о поставке ATACMS на Украину уже этой осенью, однако окончательное решение данного вопроса остаётся за президентом.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер, между тем, считает, что в поставке ракет ATACMS нет никакого смысла, поскольку они все равно не смогут повлиять на ситуацию. 

«Система ATACMS окажется под ударом российского противоракетного оружия, которое перехватит ракеты до достижения ими цели. Кроме того, Россия заблокирует системы их наведения с помощью установок радиоэлектронной борьбы, которые считаются одними из самых эффективных в мире», — прокомментировал он.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.


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#сша
#поставки
#ракеты
#украина
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Боррель обсудит возрождение зерновой сделки с генсеком ООН Гутерришем
18 сентября 2023, 00:38

Фото: iStock/diegograndi

Глава евродипломатии Жозеп Боррель обсудит с Генсеком ООН Антониу Гутерришем перспективу возрождения зерновой сделки. Об этом он написал в своем блоге.
«В июле РФ решила отказаться от этой сделки. Мы обсудим с генеральным секретарем ООН Гутерришем пути и средства ее возрождения», — говорится в публикации.

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