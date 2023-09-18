Рогов предложил Шольцу подумать о деоккупации ГДР

Фото: istockphoto/OLGA Zhukovskaya
Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» — Владимир Рогов предложил обсудить вопрос о деоккупации ГДР. Таким образом он отреагировал на условия заключения мира, предложенные канцлером Германии Олафом Шольцем.
Рогов добавил, что если Шольц хочет оставить о себе память как о порядочном политике, ему следует отвести войска бундесвера с территории ГДР, которая была «оккупирована ФРГ» в 1990 году. Он также подчеркнул, что немецкий канцлер не имеет права выдвигать никаких условий для мирных переговоров: они были раз и навсегда озвучены президентом России Владимиром Путиным. Шольц может говорить все, что угодно, но это является только его личным мнением, не имеющим никакого отношения к судьбе южнорусских земель, заключил Рогов.
Читайте также:
Рогов: Элитные солдаты ВСУ хотят уйти с передовой в Запорожье
Шольц умолчал о сроках окончания боевых действий на Украине
Рогов призвал уничтожить боевиков ВСУ, отправивших пленных на минные поля
Александр Бойцов