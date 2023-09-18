Рогов предложил Шольцу подумать о деоккупации ГДР

Киев собирается увеличить расходы на военные нужды и использует любые способы для покрытия огромного дефицита госбюджета. В частности, в качестве одной из мер такого «лоскутного» подхода украинские власти открывают продажу военных облигаций частным лицам за рубежом, прежде всего в Европе.