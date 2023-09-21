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Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года и войти в состав России

21 сентября 2023, 09:23
Фото: istock / Enrique Ramos Lopez

Фото: istock / Enrique Ramos Lopez

Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов предложил Украине возвращение границ страны к состоянию 1991 года. Он предложил Украине войти в состав РФ в качестве нового округа.

Такое предложение поступило после выступления Владимира Зеленского в Совбезе ООН. Напомним, Владимир Зеленский озвучил мирный план Украины, а именно вывод войск со всей территории Украины в рамках границ 1991 года и полный возврат контроля над экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Рогов также заявил, что президент Украины не смог «обновить репертуар» для выступления в ООН.

«Он говорил об этом уже множество раз. Но Зеленскому, как лицедею, доподлинно должно быть известно, что заигранные концерты никто не смотрит, билеты на них не покупают», — заключил Рогов.


Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президента Украины Владимира Зеленского нужно остановить, в противном случае его действия приведут к катастрофе. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

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#рф
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Генсек ООН Гутерриш заявил, что человечество открыло врата ада
21 сентября 2023, 09:40

Фото: istock / MaYcaL

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время саммита по проблемам климата выступил с речью, которая критикует человечество, неспособное добиться прогресса в борьбе с изменением общемировой температуры. Гутерриш назвал задачу по решению проблем с климатом неотложной. Информацию передает ABC News.

«Человечество открыло врата ада. Ужасающая жара имеет ужасающие последствия. Бушуют пожары. Борьба с изменением климата меркнет по сравнению с масштабом проблемы», — высказался Гутерриш во время выступления.
Генсек ООН также добавил, что если мир не будет предпринимать никаких действий, то температура повысится на 2,8 градуса, что приведет «к опасному и нестабильному миру».

 В ходе нынешней сессии ГА ООН участники обсуждают, кроме украинского вопроса, проблемы в области безопасности и проблему глобального потепления.

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#температура
#борьба
#оон
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Саудовский принц предупредил о «войне со всем миром» при ядерном ударе
21 сентября 2023, 08:39

Фото: istock / Gerasimov174

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман о возможном появлении ядерного оружия, если аналогичное появится в Иране. В интервью Fox News он заявил, что Саудовской Аравии придется пойти на такой шаг по соображениям безопасности для уравновешивания сил.

«Использование ядерного оружия любой страной будет означать, что она ведет войну с остальным миром», — заявил принц.
Принц также сказал, что к стране, использовавшей ядерную бомбу, все станут враждебны, так как мир не сможет принять «еще одну Хиросиму». Мухаммед бен Салман добавил, что если погибнут сто тысяч человек, это будет означать, что атаковавшая страна развяжет войну со всем миром.

Отмечается, что несмотря на соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия Саудовской Аравией, Эр-Рияд в 2011 году сменил свою позицию, заявив, что стране придется создать ядерную бомбу, если соседние страны обзаведутся ядерным вооружением. 

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#страны
#человек
#иран
#ядерное оружие
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МИД РФ: Учения НАТО у границ РФ носят явно провокационный характер
21 сентября 2023, 07:58

Фото: istockphoto/Sinenkiy

В министерстве иностранных дел РФ отметили, что учения, которые проводит Североатлантический альянс носят все более агрессивный и провокационный характер. В последнее время они регулярно проводятся вблизи границ России.
Представители НАТО не скрывают, что их целью является отработка мер по отражению атаки России, которая может последовать из=за маневров войск альянса неподалеку от российских рубежей, передает РИА Новости. Например, в запланированных на весну 2024 года учениях Steadfast Defender примут участие около 40 тысяч военных из нескольких европейских стран. Также планируется переброска американских войск и техники.

В российском дипломатическом ведомстве отметили, что количество солдат, участвующих в маневрах НАТО с каждым годом становится все больше. Если раньше речь шла о каком-то гипотетическом противнике, то теперь военачальники стран блока прямо называют своим неприятелем Россию. На словах соглашаясь с мирными инициативами, предлагаемыми Москвой, на деле демонстративно потрясают оружием прямо у российского порога, заключили в МИД РФ.

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#нато
#солдат
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В США оценили новейшую российскую крылатую ракету Х-БД
The Drive: ракеты Х-БД позволят самолетам Ту-160 поражать цели по всей Европе
21 сентября 2023, 06:50

Фото: Минобороны РФ

Стратегические бомбардировщики Ту-160 получили новейшие российские крылатые ракеты Х-БД с потенциальной дальностью стрельбы более 6,5 тысячи километров, написал обозреватель Томас Ньюдик в американском издании The Drive. Он отметил, что эта дальность позволяет им атаковать цели в Европе из внутренних районов России.
Автор замечает, что информации о новой ракете пока немного, но предполагает, что она, возможно, базируется на ракете Х-101/102, которую она должна заменить. Кроме Ту-160, новую ракету могут использовать с перспективным авиационным комплексом дальней авиации ПАК ДА.

По мнению обозревателя, Х-БД, как и Х-101/102, может обладать низкой радиолокационной заметностью и, возможно, достигла большей дальности благодаря миниатюризации внутренних компонентов, изменению топлива, усовершенствованию двигателя и аэродинамической конструкции.

Томас Ньюдик также предполагает, что Х-БД находится на стадии государственных испытаний и официально еще не принята на вооружение. Он также указывает на возможное развертывание стратегических бомбардировщиков с этой новой ракетой в арктическом регионе, возможно, как часть потенциальной стратегии направленной против Северной Америки.

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#сша
#вооружение
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Зеленского обвинили в использовании проблемы климата ради поддержки Запада
Журналист Уотерс: Зеленский использовал проблему климата ради поддержки Запада
21 сентября 2023, 05:49

Ведущий Джесси Уотерс в эфире Fox News заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Генассамблее ООН воспользовался проблемой климата, чтобы завоевать поддержку со стороны Запада.
По мнению журналиста, украинский лидер «сказал членам ООН именно то, что они хотели услышать».

Уотерс также отметил, что Зеленский, кажется, стремится обеспечить Украине устойчивую и крепкую поддержку со стороны Запада, обращаясь к его «зеленому богу» и высказываясь на языке, понятном западным странам.

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#сша
#лидер
#оон
#зеленский
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В Германии сообщили ВСУ неприятную новость о «лучшем оружии России»
Журналист Репке: лучший российский беспилотник «Ланцет» доставит ВСУ проблемы
21 сентября 2023, 05:38

Фото: iStock/Leestat

Российский беспилотник «Ланцет» оказался способным поражать цели на большей дистанции, чем изначально предполагалось, сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в своем аккаунте в социальной сети твиттер.
«Похоже, плохие новости для Украины: российский беспилотник-камикадзе „Ланцет“ теперь, по всей видимости, доступен и в дальнем исполнении», — прокомментировал журналист.
Он отметил, что ранее предполагалось, что «Ланцеты» способны поражать цели на расстоянии до 45 километров, однако после последней атаки беспилотника на украинский истребитель, аппарату пришлось преодолеть около 80 километров.

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Филиппо: Зеленского нужно остановить, пока он не довел до катастрофы
21 сентября 2023, 05:21

Во Франции лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского нужно остановить, иначе его действия приведут к катастрофе. Об этом он написал в соцсети X.
Он отметил, что слова Зеленского поддержке Польшей России сами по себе звучат бредово, и напомнил, что сразу после этого в варшавский МИД немедленно вызвали украинского посла. 

Филиппо подчеркнул, что президент Украины совершил своеобразный «подвиг», оттолкнув страну, больше остальных помогавшую Киеву и принявшую миллион украинских беженцев. Это в очередной раз доказывает райне своенравный и местами безумный характер Владимира Зеленского, который никогда не захочет мира и доведет до катастрофы, если его не остановить, заключил политик.

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#президент
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#подвиг
#зеленский
#шольц
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Eurasian Times: Россия держит в запасе мощное оружие для войны с НАТО
21 сентября 2023, 04:58

Фото: iStock/donfiore

В случае возникновения открытого противостояния с НАТО, Россия намерена ответить контрмерами, используя свое высокотехнологичное оружие, которое она хранит в запасе. Такое заявление сделал индийский военный эксперт Виджайндер Тхакур.
«С момента своего возникновения на мировой арене Россия придерживалась осторожной политики в отношении использования передового вооружения, включая новейший истребитель Су-57. Это, скорее всего, было сделано осознанно с целью сохранения боевого потенциала и способности противостоять НАТО, что может сыграть решающую роль в предотвращении интервенции альянса и дальнейшего нарастания конфликта», — говорится в статье Виджайндера Тхакура, опубликованной на новостном портале Eurasian Times.
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#ветеран
#нато
#вооружения
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Шольц и Зеленский встретились на полях ГА ООН
21 сентября 2023, 04:13

Фото: сайт Кремля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и его украинский коллега Владимир Зеленский встретились на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя немецкого кабмина Штеффена Хебештрайта.
«Сегодня канцлер Шольц встретился с президентом Украины Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В 30-минутной беседе они обсудили политическую, военную и гуманитарную ситуацию на Украине», — говорится в сообщении.

В ходе встречи оба политика призвали возобновить зерновую сделку, а также сообщили, что начинают двусторонние переговоры по вопросам гарантий безопасности Украины.

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#политика
#мид
#оон
#шольц
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