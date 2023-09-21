Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года и войти в состав России

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Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов предложил Украине возвращение границ страны к состоянию 1991 года. Он предложил Украине войти в состав РФ в качестве нового округа.
Такое предложение поступило после выступления Владимира Зеленского в Совбезе ООН. Напомним, Владимир Зеленский озвучил мирный план Украины, а именно вывод войск со всей территории Украины в рамках границ 1991 года и полный возврат контроля над экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
Рогов также заявил, что президент Украины не смог «обновить репертуар» для выступления в ООН.
«Он говорил об этом уже множество раз. Но Зеленскому, как лицедею, доподлинно должно быть известно, что заигранные концерты никто не смотрит, билеты на них не покупают», — заключил Рогов.
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Алина Юрчак