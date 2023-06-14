Рогов не согласился с высказыванием Медведева о создании санитарной зоны по границам Львова

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По его словам, санитарная зона создается обычно тогда, когда есть какая то зараза.
«Политическое украинство это и есть зараза. Это психиатрическое заболевание заразное и смертельно опасное, поэтому санитарная зона нужна и Владимир Путин это признал. Но будучи более дипломатичным, он выразился на этот счет мягче, но суть такая же», - заявил Рогов.Рассуждая о том, как создание данной зоны будет применено на практике, глава общественного движения пояснил, что это будет выглядеть как демилитаризация, денацификация и освобождение русских земель. Он отметил, что эти три единицы необходимо применить в комплексе.
«Какие то новые меры будут приняты навряд ли. Это может быть в планах президента, но мы об этом не знаем. В целом, зачистка территорий от нацисткой заразы и от той идеологии которая сейчас доминирует на украинском пространстве под контролем Зеленского - обязательна», - подчеркнул Рогов.Он также заявил, что не согласен с Дмитрием Медведевым по поводу того, что санитарная зона должна проходить по границам Львова. По его мнению, демилитаризованная зона должна проходить западнее Львова. Он пояснил, что в том случае, если она дойдет только до Львова и хотя бы в одном хуторе останется ядерное или химическое оружие, то это может нарушить мирную жизнь русских людей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Медведев напомнил о возможности уничтожить кабельную связь Запада, проложенную в океане.