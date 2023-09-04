Рогов: спецслужбы США давно завербовали нового министра обороны Украины Умерова

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Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что новый министр обороны Украины Рустем Умеров давно завербован спецслужбами США, где ранее проходил обучение. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, 3 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил о смене министра обороны Украины и об отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова. Оборонное ведомство вместо него возглавит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
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