Роман Рязанцев будет временно исполнять обязанности главы городского округа Подольск

Фото: Минжилполитики МО
На Романа Рязанцева временно возложено исполнение полномочий главы городского округа Подольск Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики региона.
Такое решение принял Совет депутатов муниципалитета в связи со смертью возглавлявшего Подольск Дмитрия Жарикова. До этого Рязанцев занимал пост его заместителя.
10 октября стало известно о смерти главы Подольска Жарикова, которому было 47 лет. По предварительным данным, у него оторвался тромб. Глава Подольска не вышел из своего дома. Когда его водитель проник в помещение через окно, он обнаружил мужчину, не подававшего признаков жизни. Водитель вызвал скорую помощь, однако прибывшие медики смогли только констатировать смерть.
Соболезнования родным и близким Дмитрия Жарикова выразил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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10 октября стало известно о смерти главы Подольска Жарикова, которому было 47 лет. По предварительным данным, у него оторвался тромб. Глава Подольска не вышел из своего дома. Когда его водитель проник в помещение через окно, он обнаружил мужчину, не подававшего признаков жизни. Водитель вызвал скорую помощь, однако прибывшие медики смогли только констатировать смерть.
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Лора Луганская