Росалкогольрегулирование переименовали после возложения контроля за оборотом табака

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Росалкогольрегулирование будет контролировать оборот табака, в связи с чем получит новое название: «Росалкогольтабакконтроль». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наделил Росалкогольрегулирование новыми функциями по контролю производства табачных изделий, а также продукции, содержащей никотин, и сырья для её изготовления. Ведомство получило новое название: «Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками».
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Анастасия Чинкова