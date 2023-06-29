Фото: сайт «Росатома»
Структура «Росатом» будет добывать литий в Боливии
Для российской компании это будет первым проектом в сфере производства лития зарубежом. Как отметили в «Росатоме», совместный проект создаст полноценную цепочку производства. Ожидается, что активная работа в данном направлении начнется в 2025 году. Масштабы инвестиций огромны и составляют $600 млн.
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Анастасия Крестьянова