«Росатом»: Россия прекратила экспорт урана в США

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РФ прекратила экспорт урана в США из-за отсутствия страхового покрытия. Об этом заявил официальный телеграм-канал «Страна Росатом».
«Остановлен экспорт ядерного топлива из портов Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия», — указано в сообщении.Даты снятия ограничений не сообщаются. В публикации также указано, что это стало причиной роста цен в мире на уран. По информации агрегатора макроэкономических данных Trading Economics стоимость фунта урана выросла до 70 долларов. Кроме того, предыдущий рекорд был в сентябре этого года, где стоимость урана составила 65,5 доллара за фунт. Последний раз такая тенденция наблюдалась в 2011 году, когда на японской атомной электростанции «Фукусима-1» произошла авария.
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Алина Юрчак