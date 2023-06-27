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Виктор Золотов заявил, что Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки
У Росгвардии появятся тяжелые вооружения, а также танки. Об этом заявил глава ведомства Виктор Золотов после выступления российского лидера Владимира Путина, которое прошло на Соборной площади Кремля.
Золотов подчеркнул, что этот вопрос уже обсуждался с главой государства.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Золотов оценил действия Росгвардии при попытке вооруженного мятежа.
Золотов подчеркнул, что этот вопрос уже обсуждался с главой государства.
Татьяна Лаврова