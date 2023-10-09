России так и не предоставили список жертв провокации в Буче, заявил Небензя

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Генсек ООН Антониу Гутерреш так и не предоставил российской стороне список жертв провокации в Буче, об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, во время заседания Совбеза ООН.
«А генеральный секретарь ООН так и не предоставил нам имена тех несчастных, чьи тела были аккуратно разложены на улицах украинскими боевиками после вывода оттуда в качестве жеста доброй воли российских войск на фоне успешно проходивших в Стамбуле мирных переговоров», - прокомментировал ситуацию Небензя.
Напомним, после проведения переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле российские военные покинули небольшой город Буча, расположенный в Киевской области. 31 марта градоначальник Анатолий Федорук в видеообращении подчеркнул, что в городе не осталось российских военных. Однако, 3 апреля тот же Федорук заявил, что после отхода из города ВС РФ в Буче похоронили 280 мирных жителей. Сразу после в сети начали всплывать видеоролики, на которых трупы жителей Бучи разложены вдоль дороги, якобы оставленные российской армией.
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