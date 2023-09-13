Российская делегация посетит Северную Корею осенью

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Российская делегация от Государственной думы посетит Северную Корею осенью, об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев в интервью «РИА Новости».
«У нас группа дружбы очень активно работает осенью состоится визит делегации Государственной думы туда (в КНДР), а делегацию парламента Корейской Народно-Демократической Республики мы пригласим обязательно посетить Российскую Федерацию. Я уверен, что на самом высоком уровне парламент России будет представлен в Корее. Я уверен, они очень ждут приезд Володина, наши коллеги, депутаты парламента. Я уверен, что Вячеслав Викторович обязательно полетит», - прокомментировал ситуацию Тайсаев.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын, на встрече с президентом РФ Владимиром Путины в России, выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в конфликте с Украиной. Разговор сначала проходил с участием делегаций двух стран, после чего главы государств пообщались тет-а-тет. После проведения переговоров Путин и Ким Чен Ын приняли участие в официальном обеде, который президент РФ устраивает в честь северокорейского гостя.
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Евгения Парфентьева