Российская делегация во главе с Шойгу прибыла в Тегеран

Фото: сайт Кремля
Российская делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу прибыла в Тегеран. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Прежде, о возможном визите главы российского оборонного ведомства в Тегеран сообщало издание Tasnim. По информации издания, российская и иранская стороны обсудят сотрудничество и обстановку в регионе.
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Анастасия Крестьянова