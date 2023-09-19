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Российская делегация во главе с Шойгу прибыла в Тегеран

19 сентября 2023, 15:42
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Российская делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу прибыла в Тегеран. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ведомство уточняет, что российская делегация прибыла в Тегеран для проведения переговоров с военным руководством Исламской Республики Иран.

Прежде, о возможном визите главы российского оборонного ведомства в Тегеран сообщало издание Tasnim. По информации издания, российская и иранская стороны обсудят сотрудничество и обстановку в регионе.

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#сотрудничество
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#иран
#шойгу
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Франция требует экстренно провести заседание Совбеза ООН по ситуации в Карабахе
19 сентября 2023, 16:07

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Франция потребовала экстренно собрать заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает МИД страны.
«Франция требует проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, МИД Франции потребовал от Баку немедленного прекращения огня МИД также призвал Баку немедленно прекратить огонь и соблюдать международное право.

Напомним, Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Об этом стало известно из сообщения Минобороны страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан развязан наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха, в свою очередь Армения не давала на это мандат.

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#оон
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Медведев предрек незавидную судьбу Пашиняну
Медведев предложил догадаться, что ждет Пашиняна из-за ситуации в Карабахе
19 сентября 2023, 15:52

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. В своем телеграм-канале он выложил пост, в котором рассуждал о «коллеге из братской страны».
Медведев призвал догадаться, какая судьба ждет человека, который возложил ответственность за свое поражение на Россию, отказался от части территории своей страны, а затем вовсе решил заигрывать с блоком НАТО. 

Зампред Совбеза РФ также отметил, что «коллега» прежде проиграл войну, но удержался на своем месте каким-то странным образом, а его супруга покинула страну и отправилась к «врагам». 

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#сша
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#отношения
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#медведев
#рф
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Захарова рассказала, зачем Зеленский отправился в США
Захарова: Зеленский в ходе поездки в США попросит еще больше денег и оружия
19 сентября 2023, 15:27

Фото: IStock/Oleksii Liskonih

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский, в ходе своего визита в США, попросит очередной пакет военной и финансовой помощи.
По ее словам, Запад запретил украинскому лидеру идти на переговоры с Россией и продолжает оказывать военную помощь Украине, усугубляя тем самым конфликт.  Дипломат отметила, что после визита президента Украины в Германию, в сети появилась информация о предоставлении Киеву немецких ракет большой дальности. 
 
Захарова подчеркнула, что западным странам безразличны страдания мирных людей и они продолжают конфликт. 

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#захарова
#переговоры
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Пашинян: Азербайджан начал операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха
19 сентября 2023, 15:21

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан развязан наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха, в свою очередь Армения не давала на это мандат. Об этом он рассказал в онлайн-эфире.
«Азербайджан пытается втянуть Армению в полномасштабные военные действия. Азербайджан начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха. Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе», - заявил Пашинян в онлайн-эфире.
По его словам, ВС Азербайджана обстреляли практически всю территорию Нагорного Карабаха, после чего начали операцию по прорыву линии соприкосновения. При этом Пашинян подчеркнул, что ВС Армении в Нагорном Карабахе нет. Однако он выразил надежду на то, что российские миротворцы смогут стабилизировать обстановку подчеркнув, что Армения не собирается вступать с Азербайджаном в военные действия из-за событий в Нагорном Карабахе.

Напомним, Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Об этом стало известно из сообщения Минобороны страны.

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#рф
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МИД Южной Кореи вызвал российского посла после визита Ким Чен Ына в РФ
19 сентября 2023, 15:14

Фото: сайт Кремля

МИД Южной Кореи вызвал российского посла после визита северокорейского лидера в Россию.
В ходе переговоров с российским коллегой, представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства выразил обеспокоенность сотрудничеством России и Северной Кореи. Он также призвал соблюдать правила, предписанные резолюцией ООН. 
 
В свою очередь, российский посол заявил, что передаст правительству пожелания, озвученные в ходе переговоров. Также сообщается, что Россия готова предоставить информацию об итогах визита северокорейского лидера в Россию, если такие сведения потребуются. 

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#россия
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#мид рф
#оон
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Мишустин призвал улучшить городскую среду в новых регионах России
19 сентября 2023, 15:08

Фото: сайт Кремля.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в новых регионах России нужно оперативно создать городскую среду, которая будет соответствовать общероссийским стандартам. Об этом он говорил в рамках стратегической сессии по стратегии развития инфраструктуры.
«Особое внимание важно уделять Донецкой и Луганской Народным Республикам, Херсонской и Запорожской областям. Там необходимо в кратчайшие сроки создать городскую среду по тем же стандартам, которые действуют во всех российских субъектах», - заявил Мишустин.

Он также напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина в новых регионах запустили финансовые инструменты такие как инфраструктурные облигации, бюджетные и специальные казначейские кредиты. Мишустин подчеркнул, что они довольно востребованы и уже доказали свою эффективность.

Напомним, Госдума приняла закон, согласно которому, 30 сентября установлен как День воссоединения новых регионов с Россией.

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#облигации
#мишустин
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Киев начал расследование против действий Венгрии, Польши и Словакии
19 сентября 2023, 14:57

Фото: IStock/Silent_GOS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев предпримет ответные меры в отношении Венгрии, Польши и Словакии, если они не отменят односторонний запрет на экспорт украинской агропродукции. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По его словам, Украина инициировала антидискриминационное расследование против недружественных действий указанных стран. Шмыгаль добавил, что Киев будет вынужден ввести запрет на импорт ряда товаров в качестве ответной меры.

Страны уже проинформированы о нарушениях норм ВТО, подчеркнул премьер-министр Украины. 

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#страны
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#импорт
#ес
#киев
#рф
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МИД РФ опроверг информацию об уведомлении миротворцев о действиях Баку
Захарова: Баку уведомил Москву об операции в Карабахе за несколько минут
19 сентября 2023, 14:39

Фото: IStock/Ruma Aktar

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что информация, которая распространяется в СМИ о том, что Баку заранее предупредил Москву о военной операции в Карабахе не является действительностью. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
По словам дипломата, Москва узнала об антитеррористической операции Азербайджана за несколько минут до ее начала. 

Прежде сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит заседание Совбеза на фоне ситуации в Карабахе. В ходе совещания будут обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией в регионе и военная обстановка. 

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#министр
#операции
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Пашинян созвал заседание Совбеза Армении из-за ситуации в Карабахе
19 сентября 2023, 14:30

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит заседание Совбеза на фоне ситуации в Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба главы кабмина.
К постоянным членам Совета Безопасности страны присоединился глава республики и представители оборонного ведомства страны. 
 
Пашинян заявил, что участники заседания обсудят обстановку, которая сложилась в регионе, также будут решаться военно-политические вопросы. 

Прежде сообщалось, что Минобороны страны оценило сложившуюся ситуацию и назвало ее ​стабильной. 

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#страны
#армения
#операция
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