Российская фигуристка рассказала о переставшей кормить ее матери

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Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала в интервью YouTube-каналу Okko Спорт о своей борьбе с расстройством пищевого поведения.
Спортсменка заявила, что ее родители начали ограничивать ее в еде еще с детства.
Худайбердиева также отметила, что ей было сложно справиться с проблемой, которая возникла из-за неправильного питания.
Елизавета Худайбердиева выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. Дуэт является чемпионами России в 2023 году и бронзовыми призерами турнира 2022 года.
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«Мне сказали, что у меня плохая наследственность, что я в 12 лет буду такой же по размерам, как и моя мама. Моя мама — крупная женщина. Она испугалась и перестала меня кормить», — вспомнила она.
Елизавета Худайбердиева выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. Дуэт является чемпионами России в 2023 году и бронзовыми призерами турнира 2022 года.
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Артем Кузьмин