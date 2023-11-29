Российская наука стремительно выходит из-под влияния Запада, заявил Путин

Фото: сайт Кремля
Западные страны надеялись на то, что Россия никогда не сможет слезть с их технологической иглы, но они ошибались, это происходит и довольно быстрыми темпами. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в ходе конгресса молодых учёных.
Глава государства отметил, что западные страны, которые ранее считались партнёрами, попытались подсадить Россию на технологическую иглу, думая, что страна не сможет с неё сойти.
Но Путин выразил благодарность российским учёным, которые смогли обеспечить стремительный отход от влияния Запада.
Также, по словам президента, в России появился рынок сбыта продукции отечественных производителей. А, исходя из появления рынка, будет развиваться и экономический стимул для самого производства.
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Но Путин выразил благодарность российским учёным, которые смогли обеспечить стремительный отход от влияния Запада.
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Анастасия Чинкова