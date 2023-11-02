Российские автомобили в Латвии будут конфисковывать после 14 февраля

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Латвийский Сейм принял изменения к закону о дорожном движении, согласно которым автомобили с российскими номерами должны быть перерегистрированы, иначе они подвергнутся конфискации.
Согласно информации национальной телерадиокомпании LSM, это обязательное требование должно быть выполнено до 14 февраля 2024 года. В противном случае автомобили могут быть конфискованы и затем переданы Украине.
За управление российским автотранспортом, не зарегистрированным в Латвии, предусмотрены штрафы в размере от 750 до 2000 евро. Уточняется, что такие автомобили смогут пересекать территорию Латвии транзитом и должны будут покинуть ее в течение суток.
Важно отметить, что данное законодательное изменение не касается автомобилей, используемых дипломатическими и консульскими службами. С другой стороны, предложение о запрете въезда автомобилей с белорусскими номерами в Латвию не было поддержано парламентом.
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За управление российским автотранспортом, не зарегистрированным в Латвии, предусмотрены штрафы в размере от 750 до 2000 евро. Уточняется, что такие автомобили смогут пересекать территорию Латвии транзитом и должны будут покинуть ее в течение суток.
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Артем Кузьмин