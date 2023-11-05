Российские бойцы не дали эвакуировать подбитый Leopard 2 под Авдеевкой

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Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил 15-летнего саны Рамзана Кадырова Адама с назначением на новую «важную должность» в Службе безопасности главы республики.
Некоторые чеченские государственные чиновники также поздравили Кадырова-младшего с назначением на новую должность, но о какой именно должности идет речь, не уточняется. В октябре Адам Кадыров был удостоен звания Героя Чечни. Также ему вручили орден «Дуслык», вторую по значимости государственную награду Татарстана.
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Александр Бойцов