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Российские бойцы не дали эвакуировать подбитый Leopard 2 под Авдеевкой

05 ноября 2023, 08:30
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил 15-летнего саны Рамзана Кадырова Адама с назначением на новую «важную должность» в Службе безопасности главы республики.

Он отметил, что Адам Кадыров проявил себя как смелый и отважный человек и настоящий патриот, который готов «заступаться за религию». В своем телеграм-канале министр написал, что Адам, несмотря на свой юный возраст, уже несколько раз побывал в зоне проведения спецоперации и проявил там свою смелость и сильный характер.

Некоторые чеченские государственные чиновники также поздравили Кадырова-младшего с назначением на новую должность, но о какой именно должности идет речь, не уточняется. В октябре Адам Кадыров был удостоен звания Героя Чечни. Также ему вручили орден «Дуслык», вторую по значимости государственную награду Татарстана.

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#кадыров
#чечня
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ЦАХАЛ: Армия получила доступ к тоннелям ХАМАС на севере сектора Газа
05 ноября 2023, 06:35

Фото: iStock/e-crow

Израильские военные смогли получить доступ в подземные тоннели палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Соответствующее сообщение опубликовано на странице ЦАХАЛ в социальной сети X (она же бывший Twitter).
«Военные армии обороны Израиля обнаружили множество точек доступа [в тоннели] в ходе оперативной деятельности на севере анклава», — сказано в сообщении.

При этом, как сообщило 5 ноября американское издание The Washington Post, ссылающееся на имеющиеся в его распоряжении снимки со спутника, ЦАХАЛ продвинулся вглубь Газы уже как минимум на четыре мили. Вследствие этого город оказался фактически отрезан от остальной части палестинского анклава.

Тоннели, построенные ХАМАС за последние пятнадцать лет, израильские военные называют «метро Газы». Благодаря созданному таким образом лабиринта, палестинские боевики могут передвигаться от точки к точке совершенно незаметно. Кроме того, в таких тоннелях хранятся ракеты и боеприпасы.

Военные эксперты ранее предупреждали, что обширный подземный лабиринт тоннелей ХАМАС может стать кошмаром для израильских солдат. Это связано с тем, что обычные очки ночного видения там не будут работать, а общение между бойцами будет сильно ограничено. Кроме того, военным ЦАХАЛа неизбежно понадобятся запасы кислорода, респираторы и маски химической защиты.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.

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#израиль
#палестина
#сектор газа
#хамас
#война
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Эрдоган: Из-за палестино-израильского конфликта доверие Турции к ЕС пошатнулось
05 ноября 2023, 05:16

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент Турции Эрдоган заявил, что доверие Анкары к ЕС «пошатнулось» на фоне палестино-израильского конфликта. Его слова приводит портал Habertürk.
Европейский союз уже сыграл в этот период очень странную и непоследовательную роль. Европейский союз не предложил и не смог предложить справедливый подход. <...> Чего еще можно ожидать от такого союза, который уже более 50 лет держит такую страну, как Турция, у дверей?», — заявил турецкий лидер.

Эти слова Эрдогана явились комментарием к планам Евросоюза снова начать переговоры о концепции двух независимых государств — Израиля и Палестины, но уже не привлекая к ним представителей ХАМАС. По мнению президента Турции, ЕС недвусмысленно занял позицию Израиля, при этом оставшись «за пределами дипломатических процессов в российско-украинской войне». 

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что больше не воспринимает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в качестве собеседника, после ударов, нанесенных Израилем по сектору Газа.

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#реджеп тайип эрдоган
#турция
#евросоюз
#израиль
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Китай ответил на угрозы Байдена ввести санкции из-за панголинов
05 ноября 2023, 04:55

Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин

Пресс-секретарь посольства Китая в Соединённых Штатах Лю Пэнъюй потребовал от Вашингтона не использовать тему панголинов для нанесения ущерба репутации КНР. Об этом пишет РИА Новости.
Китайский дипломат заверил, что Пекин «китайская сторона выполняет обязательства по защите панголинов и принимает прагматичные, научно обоснованные шаги для защиты диких животных, находящихся под угрозой».

Ранее американский президент распорядился добиваться от Китая, в том числе угрожая санкциями, прекращения импорта, а также использования в медицинских целях единственных на планете чешуйчатых млекопитающих.

В уведомлении конгрессу Джо Байден написал, что панголинов (их чешуя ценится в традиционной медицине без научных оснований) ловят и перевозят контрабандой чаще, чем «носорогов, слонов и тигров вместе взятых».

Байден поручил своей администрации провести переговоры с Китаем и добиться от «полного закрытия внутреннего рынка для панголинов и фрагментов их тел». В противном случае он обещает применить к Пекину торговые ограничения.

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#джозеф байден
#китай
#сша
#санкции
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Бывший советник Кучмы Соскин: На Украине совершён государственный переворот
05 ноября 2023, 03:34

Фото: iStock/olegda88

Украиной управляет антиконституционный орган, который совершил госпереворот и незаконно установил военное положение. Об этом на своём YouTube-канале заявил экс-советник второго президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.
По словам Соскина, фракции экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Украины «растоптаны», а сама она разгромлена.

«Поэтому в парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается. Это называется узурпация власти», — сказал Соскин.

Он считает, что за нарушение конституции и преступные действия президенту Зеленскому должны объявить импичмент, а его офис, который незаконно ограничивает права граждан страны  — распустить. Однако этого не происходит, поскольку Украина превратилась в государство «стационарного бандита».

Украина — несчастная страна, если другая страна платит за неё, чтобы обеспечить приход к власти нужного правительства.
Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время своего выступления на марафоне общества «Знание» на выставке-форуме «Россия».

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#украина
#владимир зеленский
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РИА Новости: За сутки через КПП «Рафах» из Газы не прошёл ни один иностранец
05 ноября 2023, 03:17

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Ни один иностранец не прошел в субботу из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт «Рафах», сообщает РИА Новости. Несмотря на полную готовность египетских компетентных органов, никто из 730 человек, включая 105 египтян и пострадавших из Газы, не прибыл на контрольно-пропускной пункт.
Согласно утвержденному списку имён, через «Рафах» должны были пройти иностранцы и лица с двойным гражданством. 

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что ХАМАС перестанет препятствовать выезду иностранцев из сектора Газа, когда Израиль гарантирует, что автомобили скорой помощи доберутся до контрольно-пропускного пункта «Рафах». По его словам, такое требование появилось после того, как Израиль подтвердил удар по колонне машин скорой помощи, направлявшейся с ранеными к КПП «Рафах» на границе с Египтом.

Сектор Газа покинули граждане Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Австралии и Японии. Также в список лиц, которые могут быть эвакуированы, вошли сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) и неправительственных организаций из ряда стран. Россиян в списке на эвакуацию не было.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Звезда» заявил, что государство готово эвакуировать своих граждан из сектора Газа, как только им будет предоставлена возможность совершить переход. Дипломат сообщил, что российская сторона ведет переговоры с египетскими властями по поводу эвакуации около 600 россиян, которые продолжают находиться на территории анклава.

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#иностранцы
#сектор газа
#израиль
#палестина
#хамас
#египет
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WAFA: Более 50 человек стали жертвами израильского авиаудара по лагерю «Аль-Магази»
05 ноября 2023, 02:56

Фото: iStock/Yuliia_Bukovska

По меньшей мере 51 человек погиб и десятки пострадали после авиаудара Израиля по лагерю беженцев «Аль-Магази» в секторе Газа, пишет палестинское агентство WAFA.
Ранее движение ХАМАС заявило, что более 60 пленных погибли во время израильских ударов по сектору Газа.

«С 7 октября и по настоящий момент сионистские обстрелы Газы привели к гибели более 60 пленных противника. После поисковых операций тела 23 из них по-прежнему находятся под обломками», — говорится в сообщении «Бригад Аль-Кассам», военного крыла движения.

При этом, отметили представители ХАМАС, что до остальных погибших вряд ли получится добраться, поскольку обстрелы израильской армии продолжаются.

По сообщениям Минздрава Палестины, число погибших в палестинском анклаве достигло 9 425 человек, ранены более 25 тысяч жителей.
#израиль
#палестина
#хамас
#погибшие
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15-летний Адам Кадыров стал заместителем главы службы безопасности своего отца
05 ноября 2023, 02:37

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

15-летний Адам Кадыров стал заместителем главы Службы безопасности главы Чечни — его отца Рамзана Кадырова, пишет Lenta.ru. С назначением его уже поздравили такие чеченские функционеры, как министр Чечни по делам национальной политики Ахмед Дудаев, спикер парламента республики Магомед Даудов и депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.
«Назначение дорогого племянника на такую должность является абсолютно закономерным. Адам Рамзанович с самого детства проявляет себя как достойный мужчина, для которого понятия чести и достоинства находятся на первом месте», —
написал Делимханов в своём Telegram-канале.

В свою очередь, Ахмед Дудаев отметил, что Адам Кадыров проявил себя как смелый, отважный патриот и человек, готовый «заступаться за религию». Он добавил, что в своем юном возрасте сын главы Чечни уже несколько раз побывал в зоне СВО. 

Отметим, что и нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров в своё время возглавлял службу безопасности своего отца — первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, также имея лишь школьное образование.

Напомним, 6 октября сыну чеченского лидера Рамзана Кадырова Адаму Кадырову присвоили звание «Героя Чечни».

При этом, 25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлен процесс избиения арестованного за сожжение Корана Никиты Журавеля. На ролике видно, как его сын, 15-летний Адам Кадыров наносит сидящему на стуле молодому человеку несколько ударов — в том числе ногами в голову. Глава Чечни похвалил юношу за этот поступок, назвав его «героем всех мусульман». Позже, МВД отказало в возбуждении уголовного дело на сына Кадырова за избиение Журавеля.

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#чечня
#рамзан кадыров
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Жители Ростова-на-Дону сообщают о звуках, похожих на взрывы
05 ноября 2023, 00:46

Фото: iStock/aapsky

Жители некоторых районов Ростова-на-Дону сообщают о странных звуках, которые начались незадолго до полуночи, пишет региональное интернет-издание «Ростовская область сегодня». Громкие «хлопки», похожие на взрывы, услышали на Военведе, Западном, Северном, в Стройгородке и в центре города. Что стало их причиной, пока не сообщается.




Обсуждение «бахов» активно идет в ростовских социальных сетях. Часть жителей считает, что в городе снова «салютуют» в честь минувшего Дня народного единства, в то время как другие полагают, что могла сработать система ПВО.

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#взрывы
#происшествие
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Арестович* признался, что обманывал украинцев
Экс-советник Зеленского Арестович* заявил о своем обмане украинцев о победе ВСУ
04 ноября 2023, 23:41

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* публично признался, что обманывал жителей страны насчёт скорой победы Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Россией. Об этом он сам написал в своём Telegram-канале.
«Значительная доля ответственности за веру рядового гражданина в нашу быструю и красивую победу лежит на мне лично. Но зато я не бегаю от этой ответственности. Я создал иллюзию в то время, чтобы мы выжили. Сегодня я ее разрушаю, чтобы мы выжили дальше», — заявил Арестович*.

1 ноября бывший советник украинского президента опубликовал свою программу, которая весьма* напоминает предвыборную. О своих планах баллотироваться и в Раду, и в президенты он заявлял еще в середине октября. Наибольший интерес представляет её пункт № 8, касающихся взаимоотношений с НАТО. Как считает Арестович*, Украина вправе добиваться вступления в Североатлантический альянс с условием не отвоёвывать утраченные территории, а добиваться их возвращения исключительно политическими методами.

Ранее, комментируя статью о президенте Украины Владимире Зеленском, которая вышла в журнале Time, Арестович* отметил, что сквозь материал отчётливо проступает образ забытого и оставленного всеми диктатора, который может лишь истерически восклицать про скорую победу, хотя он не способен ни достичь её, ни взглянуть в глаза существующей реальности.

Алексей Арестович* в последнее время довольно часто критикует украинские власти в целом и Владимира Зеленского в частности. Как пишет украинское издание «Страна.ua», резкие заявления от Арестовича* начали появляться после того, как он покинул Украину. По информации «Cтраны», сейчас он находится в Европе — неделю назад его якобы заметили в Вене.

В мае 2023 года украинца внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а на родине Алексей попал в скандальный список сайта «Миротворец». Напомним, в январе 2023 года Алексей Арестович* подал в отставку с поста советника Зеленского по причине того, что жилой дом в Днепропетровске разрушила ракета, сбитая средствами противовоздушной обороны Украины.

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*внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
#украина
#жилой алексей арестович
#всу
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