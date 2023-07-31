Российские киберспортсмены выиграли 5 млн долларов

Российская команда Team Spirit стала победителем турнира Riyadh Masters в Саудовской Аравии. Коллектив, в составе которого были россияне Ярослав Найденов (Miposhka), Магомед Халилов (Collapse), Денис Сигитов (Lari, а также украинцы Илья Мулярчук (Yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira) обыграл европейский Team Liquid со счетом 3-1.





За победу россияне получат $5 млн из 15 млн долларов общего призового фонда, в то время как их соперники — вдвое меньшую сумму. Общая сумма заработанных призовых команды теперь составляет более $25 млн.