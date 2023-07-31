Российские киберспортсмены выиграли 5 млн долларов

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Российская команда Team Spirit стала победителем турнира Riyadh Masters в Саудовской Аравии. Коллектив, в составе которого были россияне Ярослав Найденов (Miposhka), Магомед Халилов (Collapse), Денис Сигитов (Lari, а также украинцы Илья Мулярчук (Yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira) обыграл европейский Team Liquid со счетом 3-1.
Как пишет ТАСС, команда Team Spirit одержала крупную победу впервые в сезоне. Ранее она гарантировала себе участие в чемпионате мира 2023 года, который пройдет в американском Сиэттле с 12 по 29 октября. Россияне являются победителями ЧМ-2021 по Dota 2.
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Артем Путинцев