Российские миротворцы эвакуировали из Карабаха более двух тысяч человек

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В Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы эвакуировали более 2 тысяч мирных жителей из опасных районов Нагорного Карабаха.
В ведомстве отметили, что больше половины из эвакуированных людей – дети. Вывод людей из опасных районов региона продолжается. Пострадавшим от обстрелов оказывается медицинская помощь. Российские военные медики также находятся в местах для временного проживания эвакуированных.
По информации министерства, российские миротворцы контролируют сложившуюся обстановку и уже неоднократно зафиксировали факты нарушения режима прекращения огня.
Прежде, Армения обвинила Россию в невыполнении обязательств по Карабаху. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Россия не выполняет обязательства по защите региона, что предусмотрено договоренностями.
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По информации министерства, российские миротворцы контролируют сложившуюся обстановку и уже неоднократно зафиксировали факты нарушения режима прекращения огня.
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Анастасия Крестьянова