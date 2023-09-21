Российские власти подтвердили трудности с выплатой пенсий за рубежом

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Продолжающиеся санкции против российской банковской системы приводят к проблемам при получении пенсий граждан России, проживающих за рубежом. Например, в Израиле пенсионерам предлагают ехать за выплатой на Родину.
Российско-израильское соглашение оговаривает, что выплаты российским пенсионерам, живущим в Израиле, производятся в долларах США. Израиль как государство не присоединялся к антироссийским санкциям Запада, но на практике местные банки соблюдают ограничения. В случае невозможности перевода пенсии за границу из-за санкций выплаты приостанавливаются. Но после того, как гражданин напишет в Социальный фонд заявление с указанием новых реквизитов в российском или зарубежном банке, пенсия снова начинает ему перечисляться, включая доплату за пропущенное время.
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Александр Бойцов