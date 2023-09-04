Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным лиманом

Экипажи боевых вертолетов Ка-52 и Ми-35 из Центрального военного округа (ЦВО) выполнили успешную миссию по уничтожению опорного пункта Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на направлении Краснолиманского, сообщили в Министерстве обороны, передает РИА Новости.
Как уточнили в ведомстве, летчики вертолетов Ка-52 и Ми-35 прибегли к тактике маневрирования на очень малой высоте и умелому использованию рельефа местности, чтобы избежать средств противовоздушной обороны противника.
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