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Поддерживаемые артиллерией передовые подразделения Вооруженных Сил России нанесли удар по пункту управления Вооруженных Сил Украины (ВСУ), который находится западнее населенного пункта Времевка. Также были атакованы временные места дислокации украинских войск на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов в интервью РИА Новости.
«Передовые подразделения группировки „Восток“, подкрепленные реактивной и ствольной артиллерией, атаковали пункт управления ВСУ, находящийся к западу от Времевки, а также временные места размещения боевиков в Старомайорске, Новомихайловке, Угледаре и Константиновке Донецкой Народной Республики», — отметил он.Кроме того, экипажи российских бомбардировщиков, штурмовиков и армейской авиации нанесли удары по местам скопления военнослужащих и техники ВСУ в районах Урожайного, Старомайорского, совхоза «Октябрь» и севернее Владимировки.
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