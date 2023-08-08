Российские врачи проведут курсы повышения квалификации для своих коллег из Конго

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В Республике Конго стартовали курсы повышения квалификации для медицинских работников, которые проводят российские специалисты из Северо-Кавказского федерального университета. Об этом РИА Новости рассказали в русском доме в Браззавиле.
В рамках недельных курсов, более 100 медицинских работников Конго ознакомятся с новейшими методами диагностики, лечения и реабилитации пациентов, оказания экстренной медицинской помощи в стационаре.
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