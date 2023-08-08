Российские врачи проведут курсы повышения квалификации для своих коллег из Конго

Судьба Зеленского будет такой же, как у экс президента Грузии Саакашвили. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, добавив, что все марионетки Вашингтона и Брюсселя заканчивают одинаково — от них избавляются, перестав в них нуждаться.