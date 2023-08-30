Российских журналистов не пустили на крупнейшую выставку электроники в Берлине

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Обозреватель «Российской газеты» Олег Капранов столкнулся с отказом в посещении международной выставки потребительской электроники IFA 2023 в Берлине.
Журналист получил отказ от организаторов ровно за день до вылета. Об этом Олег Капранов сообщил в своём Telegram-канале «Токсичная цифра».
По его словам, он и его коллеги получили подтверждение аккредитации и бейдж в июле, а 28 августа им повторно были высланы эти документы. Журналисты забронировали отель, оформили визу и купили авиабилеты с 2 пересадками. А 29 августа они получили письмо от организаторов, где было сказано, что российская пресса не сможет посетить выставку. Капранов отметил, что посещал выставку IFA более 10 лет от разных СМИ, и сейчас это закончилось «свинским образом».
IFA – одна из крупнейших и старейших выставок в Европе, которая посвящена потребительской электронике и бытовой технике. В 2023 году она пройдет с 1 по 5 сентября в Берлине.
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По его словам, он и его коллеги получили подтверждение аккредитации и бейдж в июле, а 28 августа им повторно были высланы эти документы. Журналисты забронировали отель, оформили визу и купили авиабилеты с 2 пересадками. А 29 августа они получили письмо от организаторов, где было сказано, что российская пресса не сможет посетить выставку. Капранов отметил, что посещал выставку IFA более 10 лет от разных СМИ, и сейчас это закончилось «свинским образом».
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Мария Фирсова