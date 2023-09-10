Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию к Макрону

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Журналистов из России не допустили на пресс-конференцию к Эммануэлю Макрону. Сотрудники пресс-службы президента Франции пытались разбить телефон девушке-репортеру, которая снимала на камеру русофобское поведение французов.
После словесной перепалки работники пресс-службы французского лидера продолжили препятствовать журналистской деятельности девушки, буквально перекрыв вход в пресс-центр. Одна из сотрудниц даже попыталась разбить телефон Екатерины, на который та снимала факты дискриминации. Журналистов из других стран на пресс-конференцию Макрона допустили беспрепятственно.
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Александр Бойцов