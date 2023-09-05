Российский фрегат «Адмирал Горшков» проведет серию тренировок в Атлантике

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Фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» закончил выполнение задач дальнего похода в Средиземном море и вышел в Атлантику. Там он проведет серию тренировок.
«Адмирал Горшков» — российский многоцелевой фрегат 1-го ранга с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны Военно-Морского Флота Российской Федерации. С 2022 года вооружен гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Нынешний поход фрегата начался с января 2023 года, за это время корабль преодолел 42 тысячи морских миль.
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Александр Бойцов