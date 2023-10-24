Российский истребитель не допустил нарушения граница бомбардировщиком США

Российский патрульный истребитель Су-27 был экстренно поднят в воздух, чтобы перехватить приближающийся к государственной границе РФ бомбардировщик ВВС США. Когда русский летчик пошел на сближение с американцем, тот развернул самолет и полетел в сторону от границы.