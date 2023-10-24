Российский истребитель не допустил нарушения граница бомбардировщиком США

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Российский патрульный истребитель Су-27 был экстренно поднят в воздух, чтобы перехватить приближающийся к государственной границе РФ бомбардировщик ВВС США. Когда русский летчик пошел на сближение с американцем, тот развернул самолет и полетел в сторону от границы.
Это далеко не первый случай вызывающих маневров самолетов и беспилотников НАТО вблизи российских границ. В последние недели такие полеты стали достаточно часто повторяться. Над Баренцевым морем кружил даже U-25, самолет времен холодной войны. На таком летел из Великобритании Фрэнсис Пауэрс и был сбит в районе Свердловска в далеком 1960 году.
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Александр Бойцов