Российский истребитель Су-30 сопроводил БПЛА Reaper ВВС США над Черным морем

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Истребитель Су-30 сопроводил американский беспилотник MQ-9A «Reaper» над Черным морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.
Напомним, премьер-министр страны Марчел Чолаку заявил, что Румыния будет принимать участие в подготовке пилотов для управления истребителями F-16. По словам Чолаку, возросшие затраты на военную сферу и инфраструктуру в связи с украинским конфликтом негативно влияют на бюджет государства.
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Екатерина Коршунова