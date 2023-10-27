Российский МИД вызвал посла Финляндии

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МИД РФ вызвал посла Финляндии в России Антти Хелантеря для вручения ноты о прекращении действия соглашения между странами о приграничном сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.
Напомним, 20 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о прекращении приграничного сотрудничества с Финляндией, которое было заключено в 2012 году в Хельсинки.
Посол был вызван в российское ведомство 25 октября. Ему была выдана нота о прекращении приграничного сотрудничества через 90 дней после подписания, то есть, 24 января 2024 года.
Отметим, что Россия приняла решение о прекращении сотрудничества на границе в связи с «конфронтационными действиями» финской стороны по отношению к РФ.
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Посол был вызван в российское ведомство 25 октября. Ему была выдана нота о прекращении приграничного сотрудничества через 90 дней после подписания, то есть, 24 января 2024 года.
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Анастасия Чинкова