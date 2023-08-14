Российский МиГ-29 вынудил норвежский патрульный самолет отвернуть от границы РФ

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Российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-29 из-за норвежского патрульного самолета над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Минобороны России.
При приближении истребителя «иностранец» развернулся, нарушения государственной границы не случилось.
В ведомстве отметили, что российский истребитель выполнял полет в строгом соответствии с международными воздушными правилами.
Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на понедельник, 14 августа, ракетный удар по местам производства и хранения безэкипажных украинских катеров. Отмечается, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты были поражены.
Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР. По его словам, Су-34 поразили два пункта дислокации ВСУ, где базировалась штурмовая бригада для осуществления атак.
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В ведомстве отметили, что российский истребитель выполнял полет в строгом соответствии с международными воздушными правилами.
Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР. По его словам, Су-34 поразили два пункта дислокации ВСУ, где базировалась штурмовая бригада для осуществления атак.
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Екатерина Коршунова