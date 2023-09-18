Российский МиГ-31 не допустил нарушения границы самолетом ВВС США

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev
Российский истребитель-перехватчик МиГ-32 не допустил нарушения государственной границы РФ самолетом ВВС США «Посейдон». Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.
Воздушная цель была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации ВМС США Р-8А «Посейдон». Когда российский истребитель приблизился к нему, американский пилот развернул машину прочь от границы России. В министерстве обороны РФ подчеркнули, что нарушения границы допущено не было. При этом российский пилот действовал в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над международными водами. Он не пересекал авиационных трасс и не допустил опасного сближения с американским истребителем.
Читайте также:
Самолет P-8A ВМС США приблизился к границе РФ в Баренцевом море
Су-34 получили возможность нести на себе крылатые ракеты для конфликта с НАТО
Российский истребитель Су-30 сопроводил БПЛА Reaper ВВС США над Черным морем
Александр Бойцов