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Российский посол Павловский раскритиковал международный курс политики Австралии

Посол Павловский: Нынешний курс Австралии подрывает безопасность в регионе
19 октября 2023, 04:30
Фото: iStock/husayno

Фото: iStock/husayno

Посол РФ в Канберре Алексей Павловский заявил, что альянс с Вашингтоном — «священная корова» для Австралии, сегодняшний курс которой, направленный на милитаризацию, провоцирует конфликты и подрывает безопасность в регионе. Об этом пишет РИА Новости.
«Альянс с Вашингтоном — «священная корова» австралийской внешней и оборонной политики. Международный курс Канберры фундаментально неавтономен и в своих критических точках накрепко привязан к интересам США», — цитирует агентство слова собеседника.

Дипломат добавил, что наращивание и модернизация ВС Австралии полностью отвечает интересам местных оборонных компаний.


«Милитаризация Азиатско-Тихоокеанского региона, в которую Австралия вносит вклад как часть коллективного Запада и верный союзник США, не укрепляет, а подрывает международную безопасность, повышает напряженность, провоцирует конфликты в этой части мира», — подчеркнул Алексей Павловский.

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Байден пережил публичное унижение на Ближнем Востоке
Журналист ван Денски: король Иордании унизил Байдена, отказавшись от встречи
19 октября 2023, 05:55

Фото: whitehouse.gov

Решение короля Иордании Абдаллы II отказаться от встречи с президентом США Джо Байденом стало, по мнению международного журналиста и политического аналитика Анны ван Денски, публичным унижением для американского лидера. На своем Youtube-канале она назвала визит Байдена на Ближний Восток провалом.
«Визит Байдена на Ближний Восток оказался провальным. Хотя не могу назвать этот поездку именно визитом, поскольку король Иордании Абдалла уже отказался встречаться с Байденом. Этот король, который даже не согласился принять беженцев из Газы», - подчеркнула она.
Ван Денски также отметила, что президент Байден был проигнорирован не только королем Иордании, но и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом, что она назвала «второй публичной пощечиной». Ей представляется неясным, зачем американская администрация организовала такой визит с учетом уже имевшихся признаков неудачи.

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Израиль заявил об ударах по наблюдательному пункту «Хезболла»
ЦАХАЛ заявил об ударах по наблюдательному пункту «Хезболла» у границы с Ливаном
19 октября 2023, 05:41

Фото: iStock/Alexyz3d

Израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) объявила, что были осуществлены удары вдоль границы с Ливаном. Главной целью атаки стал наблюдательный пункт движения «Хезболла», который использовался для запуска ракет в сторону израильской территории.
«В течение последних нескольких часов ЦАХАЛ провел удары по объектам, принадлежащим „Хезболлах“, вдоль ливанской границы. Эти меры были ответом на обстрелы, произошедшие в среду. Один из нацеленных объектов был наблюдательным пунктом, обращенным к морю, от которого осуществлялись запуски противотанковых ракет в направлении кибуца Рош-ха-Никра», - сообщили в официальном канале армии в Telegram.
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#меры
#telegram
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Сын Трампа обвинил власти США в двойных стандартах из-за реакции на протест
Сын Трампа увидел двойные стандарты в реакции властей США на протест в конгрессе
19 октября 2023, 04:50

Фото: iStock/dkfielding

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший обвинил американские власти в двойных стандартах, утверждая, что они по-разному реагируют на события в зависимости от политических убеждений. В пример он привел вторжение протестующих в одно из зданий американского конгресса.
«Запомните, друзья, это мятеж, только если это республиканцы делают. Если это демократы, то это рассматривается как протест в целях достижения социальной справедливости и считается на 100% нормальным. Двойные стандарты в системе юстиции США вызывают отвращение», - написал Трамп-младший.
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#сша
#здание
#трамп
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«Коммерсант»: депутаты хотят привлечь подростков к опасному и вредному труду
19 октября 2023, 04:36

Фото: istock / Ridofranz

В России рассматривается законопроект, который предлагает разрешить подросткам в возрасте от 16 до 18 лет работать на вредных и опасных производствах при условии обеспечения им безопасных условий труда. Этот законопроект был представлен на рассмотрение в совет законодателей Федерального собрания Российской Федерации, пишет «Коммерсант».
Согласно предложениям, депутаты стремятся разрешить использование труда лиц в возрасте от 16 до 18 лет на рабочих местах, где существуют вредные и/или опасные условия труда. Работодатель будет иметь возможность принимать такое решение, при условии, что созданы безопасные условия для этих подростков. Законопроект находится на стадии предварительного рассмотрения в совете законодателей Федерального собрания России.

Эти изменения также получили поддержку в других регионах. Глава комитета Государственной Думы России по труду Ярослав Нилов отметил важность предоставления доступа подросткам к таким видам работы только при наличии наставника, соответствующего образования и при соблюдении всех условий безопасности труда.

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#изменения
#депутаты
#законопроект
#работодатель
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В Германии выступили против поставки Украине лишающих страха препаратов
В бундестаге выступили против поставки ВСУ препаратов-стимуляторов
19 октября 2023, 04:32

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Член бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петер Фельцер обратился к правительству ФРГ с вопросом относительно поставок препаратов-стимуляторов на Украину, которые способствуют снижению страха и боли, пишет «Лента.ру».
В своем запросе, Фельцер выразил интерес, может ли федеральное правительство гарантировать, что подобные препараты не поставляются на Украину с целью употребления украинскими солдатами.

Статс-секретарь Минздрава ФРГ Эдгар Франке ответил на данный запрос, пояснив, что закупка и поставка лекарств осуществляются организациями, получающими гранты и оказывающими помощь, такими как клиники, в рамках федеральных проектов. При этом выбор лекарств зависит от целей конкретного проекта, и их соблюдение контролируется в соответствии с назначением проекта.

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#препараты
#выбор
#всу
#рф
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Сийярто раскритиковал премьера Эстонии за слова о встрече Орбана и Путина
19 октября 2023, 03:41

Фото: сайт Кремля

Глава МИД Венгрии Петер Сийярт в Facebook* раскритиковал председателя правительства Эстонии Каи Каллас за реакцию на встречу российского президента Владимира Путина с главой кабмина Венгрии Виктором Орбаном.
Министр иностранных дел напомнил, что Каллас «была шокирована» встречей политиков, и назвал эстонского политика «неприятной» и лишенной всякой логики.

Сийярт также отметил, что супруг Каллас Арво Халлик ранее владел компанией, поставляющей сырьё на российский завод на сумму €30 млн даже после начала СВО на Украине и подчеркнул, что риторика Каллас является лицемерной.

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*запрещенная в России соцсеть, принадлежит экстремистской организации Meta
#политика
#завод
#министр
#отношения
#соцсеть
#сво
#рф
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Маск думает о блокировке соцсети X в Европе
19 октября 2023, 03:36

Robert Way

Согласно информации, полученной порталом Business Insider, американский бизнесмен Илон Маск начал рассматривать возможность блокировки своей социальной сети Х (бывший Twitter) для европейских пользователей.
Такие размышления Маска связаны с введением в августе закона о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA) в Европе, который вызывает его недовольство.

Источник издания сообщил, что Маск неоднократно обращался к еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону с просьбой получить ясные рекомендации о действиях соцсети Х для соответствия требованиям DSA. Таким образом, Маск исследует варианты, включая возможность ограничения доступа к приложению в Европе, поскольку его терпение к данной ситуации иссякает.

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#соцсети
#ограничения
#рекомендации
#маска
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Жертвами удара по дому в Газе стали семь детей и два взрослых человека
WAFA: при ударе по дому в Газе погибли девять человек, среди них семь детей
19 октября 2023, 03:23

Фото: iStock/MagioreStock

Девять человек, включая не менее семи детей, погибли в результате авиаудара по дому, расположенному к югу от города Хан-Юнис в секторе Газа, сообщает палестинское информационное агентство WAFA.
«Девять человек погибли, включая, по меньшей мере, семерых детей, в результате авиаудара, направленного на жилой дом к югу от Хан-Юниса», — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что множество людей остаются под завалами.

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#дом
#жилой дом
#человек
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Военный эксперт оценил перспективы наступления ВСУ
Военный эксперт Шурыгин: ВСУ утратили перспективы почти на всех направлениях
19 октября 2023, 02:25

Фото: iStock/JARAMA

Военный аналитик Владислав Шурыгин прокомментировал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках контрнаступления, выразив свое мнение в интервью изданию «Известия».
Шурыгин выразил озабоченность относительно перспектив наступления ВСУ и подчеркнул, что у Киева значительно ограничены возможности продвижения на большинстве направлений. В настоящее время украинские военные предпринимают попытки атаковать позиции России на участке в районе Херсона.

«В районе Херсона они сейчас пытаются захватить участок побережья, чтобы создать плацдарм, и в перспективе оставить его под своим контролем, возможно, на следующую весну, с целью начать новое наступление. Кроме того, такие действия позволяют украинским вооруженным силам совершать ограниченные атаки, чтобы держать в напряжении российские войска. Это также включает в себя задачи, связанные с переправами через Днепр и контролем над островами, что, в конечном итоге, требует значительных усилий», - заявил он.
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