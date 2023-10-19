Российский посол Павловский раскритиковал международный курс политики Австралии

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Посол РФ в Канберре Алексей Павловский заявил, что альянс с Вашингтоном — «священная корова» для Австралии, сегодняшний курс которой, направленный на милитаризацию, провоцирует конфликты и подрывает безопасность в регионе. Об этом пишет РИА Новости.
«Альянс с Вашингтоном — «священная корова» австралийской внешней и оборонной политики. Международный курс Канберры фундаментально неавтономен и в своих критических точках накрепко привязан к интересам США», — цитирует агентство слова собеседника.
Дипломат добавил, что наращивание и модернизация ВС Австралии полностью отвечает интересам местных оборонных компаний.
«Милитаризация Азиатско-Тихоокеанского региона, в которую Австралия вносит вклад как часть коллективного Запада и верный союзник США, не укрепляет, а подрывает международную безопасность, повышает напряженность, провоцирует конфликты в этой части мира», — подчеркнул Алексей Павловский.
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