Фото: council.gov.ru
На Генеральной Ассамблее ООН канцлер Германии Олаф Шольц произнес свою речь перед практически пустым залом, так как вызвал ограниченный интерес к своей персоне. Об этом сообщил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«Канцлера Шольца на Генассамблее ООН слушает практически пустой зал. Возможно, это впервые в истории ООН, когда ни сам лидер, ни позиция Германии не вызывают значительного интереса», - написал Пушков.Парламентарий также подчеркнул, что в новой реальности решения принимаются в других местах, подчеркивая изменение влияния и роли различных стран в мировых делах.
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