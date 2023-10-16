Российский теннисист Рублев вернулся в ТОП-5 рейтинга ATP

Фото: РИА Новости/Александр Джорович
Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на пятую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (англ. Association of Tennis Professionals, ATP), дойдя до финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае.
До встречи в финале шанхайского турнира Рублёв и Хуркач дважды играли между собой, и оба раза победу праздновал россиянин. Однако в Китае у Хуркача вдруг «полетела» первая подача. А скорость ее зачастую превышает 200 километров в час, что неудивительно при росте поляка (196 сантиметров). Первую партию Хуркач выиграл 6:3. Во втором сете россиянин заиграл почти безошибочно и довел его до победы с таким же счетом — 6:3. Судьба решающего сета и всего матча решилась на тай-брейке, в котором чуть точнее и удачливее оказался польский теннисист — 7:6 (10:8). Хуркач занимает в мировом рейтинге 11-ю позицию.
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