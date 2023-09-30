Российское посольство в Ливии посмеялось над американцами

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Посольство России в Ливии иронично посмеялось над мнением Соединённых Штатов о нежелании ливийских властей идти на сближение и диалог с Москвой. Об этом оно сообщило в своём же Telegram-канале.
Ранее во вторник, во вторник, 26 сентября, Ливийская национальная армия сообщила о том, что ливийский военачальник Халифа Хафтар прибыл в Россию с визитом, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу.
Напомним, в августе делегация Минобороны России прибыла с первым официальным визитом в Ливию по приглашению командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Делегацию возглавил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Это был первый официальный визит российской стороны в составе военной делегации в Ливию.
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