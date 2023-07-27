Российской фехтовальщице Смирновой угрожают смертью после дисквалификации украинки на ЧМ в Милане

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Российской саблистке Анне Смирновой и ее близким стали поступать угрозы смертью после скандального поединка с украинкой Ольгой Харлан. Большинство сообщений написаны на украинском языке. Сейчас Анна заблокировала возможность оставлять комментарии под своими фото и постами.
Анна Смирнова более 50 минут в одиночестве находилась на помосте, ожидая судейского решения. В конце концов за нарушение регламента получила черную карту и была дисквалифицирована. Кроме того, она может быть отстранена от всех соревнований на срок до двух месяцев. Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев сообщил, что они будут оспаривать решение о дисквалификации украинской саблистки. А Анну Смирнову украинцы засыпали угрожающими комментариями.
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Александр Бойцов