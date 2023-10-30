Российскую армию признали самой сильной в мире

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Российская армия заняла первое место в рейтинге U.S. News & World Report.
«Армия России переместилась со второго на первое место, ВС США и Китая занимают вторую и третью строчки рейтинга соответственно», - сообщается на официальном сайте организации.
Отмечается, что в опросе приняли участие 17,2 тысяч человек из 36 стран мира.
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Евгения Парфентьева