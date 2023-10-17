Российский посол описал ситуацию в Газе фразой «хаос и катастрофа»

Фото: istock / rrodrickbeiler
Гуманитарная ситуация в Газе близка к хаосу и катастрофе, ее невозможно решить за один день. С таким заявлением выступил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов во время брифинга. Информацию сообщает издание «Лента.ру».
Российский посол также обратил внимание на позицию РФ по ситуации в Газе. Российская сторона уже не раз призывала к прекращению огня между конфликтующими сторонами и предлагала создавать гуманитарные коридоры в регионе. Викторов отметил, что Россия уже занимается с Египтом и Израилем вопросом открытия контрольно-пропускного пункта Рафах на границе с сектором Газа.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал голосование по резолюции РФ по Израилю и Газе. Он заявил, что это показательно определяет, кто действительно выступает за мир, а кто преследует личные цели и хочет видеть продолжение конфликта.
Читайте также:
Израиль нанёс удары по больнице и госпиталю в Газе
Иран готов к превентивным ударам: последние новости войны в Израиле
СМИ: Израиль снова обстрелял фосфорными боеприпасами юг Ливана
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Читайте также:
Израиль нанёс удары по больнице и госпиталю в Газе
Алина Юрчак