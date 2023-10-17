Российский посол описал ситуацию в Газе фразой «хаос и катастрофа»

Президент России Владимир Путин заявил, что взаимное уважение и учёт интересов друг друга всегда были в основе отношений РФ и Таиланда. Об этом Путин сообщил во время встречи с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином на полях форума «Один пояс, один путь» в КНР.