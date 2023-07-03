Россия анонсировала сокращение поставок нефти за рубеж в августе

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Вице-премьер Александр Новак заявил, что в августе текущего года, Россия сократит поставки нефти за рубеж на 500 тысяч баррелей в сутки.
Отмечается, что Новак не назвал уровень, до которого экспорт будет сокращен и не озвучил срок, на который мера будет принята. Тем временем, решение продлить добровольное сокращение нефти приняла Саудовская Аравия, которая изначально планировала ввести сокращение поставок до июля.
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