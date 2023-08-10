Россия бесплатно поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна

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Безвозмездные поставки российского зерна в Африку будут осуществлены в ближайшее время, об этом сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе беседы с журналистами.
Ранее, Блинкен выразил мнение, что Африке не хватит бесплатного зерна из России. По его словам, российское зерно не поможет остановить рост цен на продовольствие.
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Анастасия Крестьянова