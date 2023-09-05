Россия будет продавать меньше нефти

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Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что до конца текущего года Россия сократит добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Вице-премьер сообщил, что продление добровольного сокращения нефти также обусловлено предосторожностью стран ОПЕК+.
Новак добавил, что в зависимости от ситуации на мировом рынке, российское правительство будет принимать решения, касаемые сокращения производства или увеличения его объемов
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