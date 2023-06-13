Россия денонсировала договор об Азовском море и Керченском проливе

Фото: сайт Кремля
Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива
Президент России Владимир Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Соответствующие сведения размещены на портале правовой информации, пишет издание «Газета.ру».
Согласно тексту документа, соглашение было подписано с Киевом в Керчи в 2003 году. Положения договора определяли статус внутренних вод стран. Также для государств были установлены права, предполагающие свободное передвижение судов в этих водах. Речь идет о торговых и военных кораблях.
Отмечается, что после вхождения в состав РФ нескольких субъектов, Азовское море и Керченский пролив соответственно стали внутренними водами России. В связи с фактическим изменением границ, Украина лишилась статуса прибрежного государства в отношении указанных вод, что стало причиной денонсации соглашения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Владимир Путин возмутился ударами ВСУ по мирным жителям. По его словам, смысла в ударах по жилым домам и объектам инфраструктуры нет.
Согласно тексту документа, соглашение было подписано с Киевом в Керчи в 2003 году. Положения договора определяли статус внутренних вод стран. Также для государств были установлены права, предполагающие свободное передвижение судов в этих водах. Речь идет о торговых и военных кораблях.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Владимир Путин возмутился ударами ВСУ по мирным жителям. По его словам, смысла в ударах по жилым домам и объектам инфраструктуры нет.
Анастасия Крестьянова