Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова выступить в качестве посредника в палестинско-израильском урегулировании. Об этом Путин сообщил на саммите СНГ в узком составе.
Глава российского государства подчеркнул, что потери среди гражданского населения абсолютно неприемлемы. Путин отметил, что на текущий момент главная цель заключается в остановлении кровопролития.
Российский лидер добавил, что нужно искать мирное разрешение конфликта.
Ранее Путин заявил, что Вашингтон не был озабочен поиском компромисса в палестино-израильском конфликте. По мнению президента, происходящий конфликт между Израилем и Палестиной является масштабной трагедией, которая напрямую свидетельствует о провальной политике США.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Российский лидер добавил, что нужно искать мирное разрешение конфликта.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Екатерина Коршунова